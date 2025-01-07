Цукерберг заявил, что в Facebook и Instagram больше не будет цензуры 7.01.2025, 19:25

Глава корпорации Meta пообещал поставить свободу слова в приоритет.

Корпорация Meta откажется от цензуры на принадлежащих ей платформах — в Facebook, Instagram и сервисе микроблогов Threads. Об этом в видеообращении заявил ее основатель Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, существующая система «достигла точки, в которой слишком много ошибок и цензуры». «Недавние выборы [президента США] стали поворотным моментом в пользу того, чтобы снова поставить свободу слова в приоритет. Мы собираемся вернуться к нашим корням, сосредоточиться на уменьшении количества ошибок, упрощении политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — заявил Цукерберг в видеозаявлении.

Отныне в принадлежащих Meta соцсетях появятся примечания от других пользователей — по аналогии с соцсетью X, принадлежащей Илону Маску.

Помимо этого, у пользователей останется возможность жаловаться на посты, которые нарушают политику сообщества. Эти жалобы будут приниматься в расчет прежде результатов автоматического сканирования контента.

Также Meta перестанет скрывать политический контент для тех пользователей, которые «хотят видеть его в своих лентах».

Всю вину за прежнюю цензуру в Meta Цукерберг возложил на правительство США и «традиционные» СМИ, заявив, что именно они оказывали давление на его компанию.

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