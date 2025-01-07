Цена на газ в Европе упала 7 7.01.2025, 19:28

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До минимума с конца декабря.

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов 6 января снизилась примерно до $517,5 за 1 тыс. куб. м, следует из данных, опубликованных лондонской биржей ICE на платформе Investing.com.

Это минимальная цена на газ с 31 декабря 2024 года. До этого стоимость газа в Европе росла в связи с ожиданием прекращения транзита российского газа через Украину. Однако после истечения срока контракта цены снизились и стабилизировались.

Так, если на прошлой неделе эталонный голландский контракт TTF преодолел отметку €50 за 1 МВт•ч, то теперь снизился на 1,2% и колеблется на уровне €49.

В среднем за 2024 год цена снизилась на 17% и составила $387 за 1 тыс. куб. м. Факторами падения цены стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС.

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