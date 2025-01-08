Российских солдат обеспечат иконками и нательными крестиками с инициалами Путина

Российских солдат обеспечат иконками и нательными крестиками с инициалами Путина9
- 8.01.2025, 8:24
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Путин попросил патриарха Кирилла освятить их.
Солдатам российской оккупационной армии, а также их командирам передадут нательные крестики с инициалами президента РФ Владимира Путина, чтобы они их носили во время военных действий в Украине. Об этом сообщило российское пропагандистское издание «Интерфакс».
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные кресты и иконки, которые передадут российским военным. В частности, их получат командующие группировками войск, которые выполняют «особо важные задачи» на территории Украины.
«Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и всея Руси во время праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — процитировал Песков слова Путина.
Представитель президента РФ также подчеркнул. что по просьбе российского диктатора на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы Путина.
Патриарх Кирилл освятил нательные крестики и иконы в присутствии Путина.
«Думаю, это будет особенно понятно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения», — отметил Кирилл.