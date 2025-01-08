Два удара за две недели: ВСУ уничтожают штабы российских морпехов под Курском

Два удара за две недели: ВСУ уничтожают штабы российских морпехов под Курском1
- 8.01.2025, 9:45
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Аналитик Forbes раскрыл детали.
Украинские войска планомерно охотятся за российской 810-й морской пехотной бригадой в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате «высокоточного» налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели.
Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, неясно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего в 20 милях к востоку от Суджи - так что вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.
«Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи», - отмечает аналитик, напоминая, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове.
При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.
«Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа», - отмечает Акс.
Так, 7 января ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.
«С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились», - подчеркивает аналитик.