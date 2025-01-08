закрыть
8 января 2025, среда, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два удара за две недели: ВСУ уничтожают штабы российских морпехов под Курском

1
  • 8.01.2025, 9:45
  • 2,186
Два удара за две недели: ВСУ уничтожают штабы российских морпехов под Курском

Аналитик Forbes раскрыл детали.

Украинские войска планомерно охотятся за российской 810-й морской пехотной бригадой в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате «высокоточного» налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, неясно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего в 20 милях к востоку от Суджи - так что вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

«Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи», - отмечает аналитик, напоминая, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове.

При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.

«Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа», - отмечает Акс.

Так, 7 января ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.

«С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились», - подчеркивает аналитик.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип