Член Общественной палаты России нецензурно оскорбил главу Азербайджана 8.01.2025, 10:20

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Владимир Карасев

В Баку ответили.

Член Координационного совета при Общественной палате России, политолог Владимир Карасев назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «пида...сом» после того, как тот обвинил российских представителей в крушении пассажирского самолета в Казахстане. Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов в ответ назвал Карасева «далеким от культуры существом», пишет «Холод».

6 января в ходе встречи с родственниками погибших в авиакатастрофе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение лайнера «лежит на представителях Российской Федерации». Во время встречи он также потребовал наказания для виновных, прозрачности расследования инцидента и «человеческого поведения».

В этот же день Карасев опубликовал новость с заявлением Алиева в своем телеграм-канале и подписал ее словами: «И о пида…сах» (орфография автора сохранена). Позже пользователь под ником Erich Hauser пристыдил Карасева за оскорбления и попросил его «дискутировать достойно». В ответ на это Карасев написал: «На обиженных небратьях русскую водку возят».

Издание Vesti.az сообщило, что на посты Карасева обратил внимание председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов.

«Если Общественная палата Российской Федерации считает эту речь соответствующей своим этическим нормам, становится понятно, на каком уровне она находится сейчас», — заявил чиновник.

По его словам, в современной России «публичные личности и люди с высоким социальным статусом» все чаще «позволяют себе грубую и оскорбительную риторику». Он считает, что отсутствие последствий за оскорбления иностранных лидеров может привести к использованию такого же стиля общения и по отношению к российскому руководству.

«Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждает такое далекое от культуры существо, как Карасев», — заключил Мамедов.

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