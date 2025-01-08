Под водой Мекка и Медина: Саудовскую Аравию накрыло масштабное наводнение
- 8.01.2025, 12:00
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Очевидцы массово выкладывают в социальных сетях фото и видео.
В Саудовской Аравии бушует мощный шторм, который принес с собой проливные дожди и вызвал катастрофическое наводнение. Под водой оказались улицы священных для мусульман городов, включая Мекку и Медину. Об этом пишет The Daily Mail.
7 января на территорию Саудовской Аравии обрушился шторм, сопровождаемый проливными дождями, что привело к серьезным наводнениям. Под удар стихии попали несколько крупных городов, среди которых священные для мусульман Мекка и Медина, а также портовый город Джидда.
Местные власти сообщают, что сильные ливни превратили улицы в стремительные водные потоки, которые сносят все на своем пути.
Очевидцы массово выкладывают в социальных сетях фото и видео, демонстрирующие разрушительные последствия стихии. На кадрах видно, как бурлящие потоки воды смывают автомобили, многие из которых полностью скрываются под водой.
Горожане вынуждены покидать свои дома, эвакуируясь в более безопасные районы или укрываясь в доступных убежищах.
Метеорологические службы страны объявили максимальный, красный, уровень погодной опасности. Специалисты предупреждают, что дожди, вероятно, будут продолжаться вплоть до 10 января, создавая угрозу дальнейших затоплений и разрушений.
Критическая ситуация коснулась и транспортной инфраструктуры. В международном аэропорту Джидды были зафиксированы многочисленные задержки рейсов, и пассажирам настоятельно рекомендуют уточнять информацию о вылетах заранее.
Службы спасения и местные власти работают в круглосуточном режиме, пытаясь справиться с последствиями природной катастрофы. Жителям рекомендуют оставаться в безопасных местах, а также избегать поездок и пребывания вблизи затопленных районов.