Россия рискует потерять азиатские рынки сбыта нефти 8.01.2025, 13:45

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Турция и Саудовская Аравия окончательно берут под контроль сирийские энергоресурсы.

В конце декабря 2024 г. министр энергетики Турции заявил, что Анкара поможет Сирии восстановить добычу нефти и газа. В первую очередь это стало возможным благодаря падению пророссийского режима сирийского президента Башара Асада и приходу протурецких политических сил, что кардинально изменяет внешнеполитический и внешнеэкономический вектор Сирии как государства, пишет «Обозреватель».

Падение режима Асада повлияет на мировые цены на нефть и бюджет России

Фактически Турция в результате падения пророссийского режима Асада может получить достаточно широкий доступ, а возможно и неограниченный доступ, к добыче сирийских нефти и газа. При этом следует упомянуть, что Турция не является членом ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти), поэтому не обременена ограничениями этой организации по нормам добычи и продажи нефти. С учетом того, что страны, не входящие в ОПЕК (в частности, США, Бразилия и Гайана), в 2025 году также планируют увеличивать добычу нефти, это может стать большой проблемой для Российской Федерации из-за неизбежного снижения цен на этот продукт. В целом все это можно рассмотреть как часть стратегического плана Саудовской Аравии по завоеванию нефтяного рынка Азии. Главная борьба на этом рынке ведется с Россией, которая пока очень успешно поставляет свою нефть в Индию, Китай и другие страны региона.

Саудовская Аравия успешно борется с РФ за азиатский рынок сбыта нефти

Еще с осени 2024 года Саудовская Аравия постепенно увеличивала долю добычи нефти, соответственно нарастив объемы продаж в Китай. Недаром российские нефтяные аналитики бьют тревогу: «Саудовская Аравия молча увеличивает поставки своей продукции за границу и имеет претензии к России за ее невыполнение квот по сокращению производства и экспорта. При этом ограничения нарушают несколько стран, но, по мнению Эр-Рияда, Москва не имеет на это права, поскольку находится среди лидеров картеля и показывает пример другим». Как падение режима Асада, так и дальнейшее вытеснение России из Сирии полностью отвечают интересам Турции и ряда арабских стран во главе с Саудовской Аравией и Катаром.

Турция стремится снизить энергозависимость от России

Не менее важным фактором для Турции становится не только доступ к возможностям экспорта сирийских нефти и газа, но и покрытие собственных потребностей в этих энергоресурсах. Благодаря этому может произойти существенное сокращение зависимости в импорте Турцией российских нефти и газа, что станет большим плюсом для геополитических позиций Анкары и большим минусом для бюджета и «нефтяной дипломатии» Кремля. Необходимо отметить, что на сегодняшний день Сирия добывает лишь 30 000 баррелей нефти в день, то есть лишь 5% от объемов 20-летней давности и лишь 2,5% от потенциально доступных мощностей Сирии с учетом новых технологий. Следовательно, потенциал Сирии по добыче нефти можно оценить от 600 тыс. до 1,2 млн баррелей в день. Кроме того, для нового сирийского правительства интенсификация добычи нефти и газа и выход на энергетический рынок крайне необходимы максимально срочно для решения задач политической, экономической и социальной стабилизации в стране.

Поэтому 2025 год только начался, а от Турции уже поступают сигналы о готовности заменить Россию как поставщика газа в Европу, ведь она имеет достаточно развитую инфраструктуру и уже поставляет голубое топливо в несколько европейских стран.

Турция готова создавать альтернативные пути поставок газа в Европу

Поставки газа из Турции осуществляются в Молдову, Болгарию, Венгрию, Румынию, Северную Македонию через российские газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также совместный проект газопровода Азербайджана и Ирана TANAP. В частности, турецкая пресса отмечает: «Ситуация между Россией и Украиной укрепит позицию Турции как безопасной альтернативы РФ. Турция уже некоторое время является безопасным маршрутом транспортировки газа. Это в значительной степени связано с ее географическим расположением и газовой инфраструктурой. При усилении мощностей, связывающих Турцию с Грецией и Болгарией, появится потенциал для экспорта больших объемов газа, в том числе турецкого, на европейские рынки. Турция является одним из самых важных маршрутов, особенно для стран Юго-Восточной Европы».

Таким образом, можно констатировать, что сложилась определенная неформальная коалиция стран (прежде всего Турция, Саудовская Аравия и Катар), которые в собственных экономических и геополитических интересах поставили целью вытеснение России из Сирии, что и было реализовано успешным наступлением войск оппозиции и последующим падением режима Башара Осада. Также не в последнюю очередь этому способствовали США и Израиль, решавший еще более важные вопросы собственной военной безопасности. Поэтому в данной ситуации можно упомянуть до сих пор не реализованный проект катарско-турецкого газопровода в Европу. По мнению некоторых экспертов, в интересах России было поддерживать режим Асада и перманентную войну в стране, чтобы не допустить построения альтернативного пути газа в Европу. Поэтому геополитическое поражение Кремля в Сирии имеет много негативных последствий для России, которые будут еще иметь тактическое влияние как в ближайшем, 2025 году, так и стратегическое влияние в последующие годы.

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