Ученые выявили пользу собак в борьбе с вредителями у виноградников 9.01.2025, 19:06

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Использование собак было эффективно в борьбе с инвазивной пятнистой фонарной мухой.

Специально обученные собаки могут помочь выявлять вредителей в местности вокруг виноградников на ранних стадиях. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Ecosphere, который издает Экологическая ассоциация США.

В материале говорится, что использование собак было эффективно в борьбе с инвазивной пятнистой фонарной мухой, вредителем, который способен поражать виноградники. Ученые отмечают, что фонарные мухи могут привести к гибели 80–100% виноградных лоз на винограднике.

Собаки находили яйца насекомого в три и более раз чаще в лесистой местности, чем работники виноградников. При этом в исследовании сказано, что в обнаружении кладок яиц непосредственно на виноградниках собаки пока не превзошли людей.

Согласно данным другого исследования, которое было опубликовано в научном издании Journal of Veterinary Behavior, собаки также способны распознавать запах мучнистой росы — грибка, который поражает виноградные лозы по всему миру. Животные, которые участвовали в исследовании, определяли вредителя на листьях винограда.

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