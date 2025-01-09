Sky News Arabia: Жену Асада подозревали в работе на разведку Британии до брака 2 9.01.2025, 19:09

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Асма Асад

Отец диктатора Сирии был против их брака.

Супругу бывшего президента Сирии Башара Асада — Асму Асад — подозревали в работе на британскую разведку еще до замужества, передает Sky News Arabia со ссылкой на документы, опубликованные сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом.

Согласно этим документам, сирийская разведка направляла соответствующие предупреждения об Асме Асад отцу ее будущего супруга Хафезу Асаду, в связи с чем тот, возможно, был против их свадьбы, сроки которой переносились даже после его смерти.

Асад-старший поручил бывшему директору военной разведки Али Дубе следить за своим сыном в период его учебы в Великобритании. Оттуда тот в 1992 году отправил отчет, содержащий информацию об организации матерью Асмы секретных встреч Башара с британскими разведчиками, пишет Sky News Arabia.

Также документы содержали сведения о том, что будущая супруга сирийского лидера устроилась на работу в JPMorgan Bank в Лондоне при помощи офицера британской разведки Элизы Боулер. Асма Асад мониторила азиатские инвестиции в химическую и фармацевтическую промышленность, говорится в отчете.

В документе утверждалось, что встреча Асмы и Башара состоялась в ресторане при отеле в Лондоне, который был оцеплен британскими шпионами, и упоминался званый вечер в доме отца будущей супруги сирийского лидера, куда также пригласили иностранных разведчиков. В ходе мероприятия они поднимали вопросы о внутренней политике Сирии, об отношениях Башара Асада с представителями партии «Баас» и о возможности урегулирования конфликта с Израилем, пишет издание.

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