The Japan Times: К 2720 году в Японии может остаться всего один ребенок младше 14 лет 12 9.01.2025, 19:21

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Страна столкнулась с сильнейшим демографическим кризисом.

В Японии при сохранении нынешнего уровня рождаемости к 2720 году может остаться всего один ребенок в возрасте до 14 лет. Этот прогноз сделал профессор Хироси Ёсида из Университета Тохоку, сообщает The Japan Times.

Хироси Ёсида, специализирующийся на изучении старения общества, ежегодно публикует свои расчеты начиная с 2012 года. Они основываются на темпах сокращения численности детей в стране. В апреле прошлого года этот показатель составил 2,3% в год.

Ситуация с рождаемостью в Японии вызывает серьезные опасения. По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году общий уровень рождаемости в стране снизился до рекордно низкого показателя — 1,2 ребенка на одну женщину. В Токио этот показатель оказался еще ниже — 0,99. Так Токио стал первым городом Японии, где рождаемость упала ниже единицы. Прогноз показывает, что к 5 января 2720 года (через 695 лет) в стране останется только один ребенок в возрасте до 14 лет.

Одной из причин демографического кризиса является сокращение количества браков. Согласно переписи населения 2020 года, около 28% мужчин и 17,8% женщин в возрасте 50 лет никогда не были женаты. Для сравнения: в 1990 году эти показатели составляли 5,6% для мужчин и 4,3% для женщин.

В рамках борьбы с падением рождаемости японские власти разрабатывают меры, направленные на поддержку молодых людей в создании семей. Одной из таких инициатив стало использование современных технологий. Например, в Японии становятся все более популярными приложения для знакомств. По данным опроса 2024 года, каждая четвертая пара, вступившая в брак в 2023 году, познакомилась именно в таких приложениях. В 2024 году власти Токио запустили собственное приложение для знакомств.

В ноябре 2024 года исследование показало, что молодежь в Японии все меньше проявляет друг к другу романтический интерес. Опрос, проведенный Японской ассоциацией сексуального просвещения, в котором приняли участие 12,5 тыс. учащихся, показал, что только 20% мальчиков и 27,5% девочек целовались в старшей школе. Это самые низкие значения за 50 лет наблюдения. Молодые люди также отказываются от сексуальной жизни. На ситуацию оказала влияние пандемия, после нее школьники продолжили тренд на «самоизоляцию» и предпочитают проводить свободное время в одиночестве.

Ранее стало известно, что правительство Токио планирует ввести четырехдневную рабочую неделю для всех государственных служащих. Новые правила могут вступить в силу уже в апреле 2025 года. «Мы будем пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой из-за рождения или воспитания детей. Настало время для Токио проявить инициативу по защите и укреплению жизни и экономики нашего народа в эти непростые для страны времена», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

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