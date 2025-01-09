Аудитория государственных СМИ РФ рухнула на десятки процентов 8 9.01.2025, 20:00

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Пропаганда утомила россиян.

Российские государственные СМИ потеряли миллионы читателей и зрителей в 2024 году. Главным аутсайдером оказалась любимая газета президента Владимира Путина «Комсомольская правда» (КП), которая весной будет отмечать свое столетие. За год таблоид лишился почти трети аудитории: среднесуточная посещаемость сайта КП сократилась с 6,5 млн до 4,3 млн пользователей, пишет «Можем объяснить» со ссылкой на статистику LiveInternet.

Каждого пятого читателя не досчитался «Московский комсомолец» (-22%). Замыкает тройку лидеров антирейтинга «Газета.ру» — ее аудитория уменьшилась на 14%. Следом идут «РИА Новости» и «Лента.ру», популярность которых упала на 12% и 11% соответственно. Наименьшими потерями отделался ТАСС, получивший нового гендиректора в июле 2023 года из-за недовольства властей чересчур подробным освещением мятежа ЧВК «Вагнер». Информацией агентства стали пользоваться на 3% меньше граждан.

Просели и федеральные телеканалы, где в многочасовых ток-шоу россиян убеждают в успехах экономики, благе войны с Украиной, предлагают возобновить сталинские репрессии и ударить ядерным оружием по Европе. Например, НТВ потерял 13% своих зрителей. Статистика в LiveInternet у Первого канала закрыта. Однако, по данным Mediascope, в 2024 году некогда главная кнопка российского телевидения впервые в истории опустилась на 5 место по среднесуточной аудитории, уступив РЕН ТВ. Всего же с начала российского вторжения в Украину Первый канал потерял почти четверть зрителей.

Несмотря на это, власти продолжают вливать гигантские суммы в пропаганду. В бюджет-2025 правительство заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и интернет-проектов до нового исторического рекорда — 137,2 млрд рублей. Это на 15,9 млрд рублей или 13% больше, чем в 2024 году.

В среднем пропаганда будет обходиться бюджету в 11,4 млрд российских рублей в месяц или 2,6 млрд рублей в неделю, а главными получателями средств останутся государственные телеканалы. Первая кнопка получит адресную субсидию на 6 млрд рублей для «наполнения телеэфира». Еще 18,6 млрд рублей заложено в бюджете для Первого канала, НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и канала «Карусель» на оплату трансляций в населенных пунктах, где проживают меньше 100 тысяч человек.

На 17%, до 10,9 млрд рублей, увеличится финансирование головной структуры «РИА Новости» — МИА «Россия Сегодня» под руководством Дмитрия Киселева. Расходы на ТАСС подскочат на 26%, до 4,8 млрд рублей. Кроме того, к бюджетным деньгам подключат агентство «Регнум» и «Комсомольскую правду», которые в 2024 году госфинансирования не получали: первому предусмотрена субсидия на 152 млн рублей, второй — на 438,7 млн.

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