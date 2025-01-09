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В РФ отчитались о рекордном за 15 лет падении перевозок грузов

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  • 9.01.2025, 21:08
В РФ отчитались о рекордном за 15 лет падении перевозок грузов

РЖД третий год подряд переживают резкое сокращении грузоперевозок на фоне санкций.

Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращении грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и нарастающих сложностей с управлением движением поездов, передает The Moscow Times.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 4,1%, до 1,181 млрд тонн — самого низкого уровня за последние, следует из статистики транспортной монополии.

В физическом выражении РЖД перевезли на 51 млн тонн меньше грузов, провалив изначальный план (1,265 млрд тонн) почти на 7%, а темпы спада перевозок оказались больше, чем за первый и второй год войны вместе взятые (-3,7% в 2022 году, -0,1% в 2023-м).

В минусе, согласно железнодорожной статистике, оказались 12 из 15 товарных позиций, с которыми работают РЖД. Перевозки угля — главного груза железнодорожников, на который приходится почти треть всех перевозок, — просели 5,4% после того, как угольщики столкнулись с обвальным падением экспорта и были вынуждены сократить добычу до минимума с пандемии 2020 года.

Погрузка черных металлов упала на 9,2% на фоне проблем с вывозом за рубеж у крупнейших металлургических компаний. Перевозки леса, которые в 2023 году рухнули на 14,2% из-за эмбарго ЕС, сократились еще на 2,2%. Обвал на 14,5% РЖД зафиксировали в сегменте строительных грузов. Перевозки зерна снизились на 4,6% после того, как аграрии из-за непогоды и заморозков потеряли около 20 млн тонн урожая.

Увеличились, согласно статистике РЖД, лишь перевозки кокса (+2,3%), удобрений (+6,2%), а также контейнерных грузов (+1,1%). Причины обвала — самого сокрушительного с глобального финансового кризиса 2008-09 - это сокращение сырьевого экспорта и проблемы с локомотивами у РЖД, пишут аналитики MMI.

Кроме того, у железных дорог нарастают сложности с управлением сетью, которая не справляется с разворотом экономики на Восток: средняя скорость движения поездов РЖД в прошлом году упала до минимума с 1991 года - 34,5 км/ч, а количество брошенных поездов, простаивающих без движения, стало исчисляться тысячами. Из-за пробок, нехватки вагонов и транспортного коллапса на сети РЖД в Россию не смогли ввезти около 80 млн тонн импортных грузов, посчитали в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Проблемы в логистике перевозок и системе РЖД в целом создает и еще один фактор, о котором не принято говорить — это приоритет военных грузов, пишут аналитики MMI.

Масштабные планы по модернизации сети РЖД тем временем откладываются в долгий ящик из-за нехватки денег в бюджете, которому в этом году предстоит потратить каждый третий рубль на войну. Инвестпрограмма транспортной монополии, которая включает в том числе расходы на капитальные стройки, в 2025 году урезана на 37% - с 1,3 трлн до 834 млрд рублей, причем почти вся сумма уйдет на поддержание текущей деятельности компании.

Инвестиции в модернизацию БАМа и Транссиба, чтобы увеличить пропускную способность железных дорог на востоке, планируется уменьшить в 5 раз — до 75 млрд рублей. Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом будут практически заморожены.

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