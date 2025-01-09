В РФ отчитались о рекордном за 15 лет падении перевозок грузов 2 9.01.2025, 21:08

РЖД третий год подряд переживают резкое сокращении грузоперевозок на фоне санкций.

Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращении грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и нарастающих сложностей с управлением движением поездов, передает The Moscow Times.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 4,1%, до 1,181 млрд тонн — самого низкого уровня за последние, следует из статистики транспортной монополии.

В физическом выражении РЖД перевезли на 51 млн тонн меньше грузов, провалив изначальный план (1,265 млрд тонн) почти на 7%, а темпы спада перевозок оказались больше, чем за первый и второй год войны вместе взятые (-3,7% в 2022 году, -0,1% в 2023-м).

В минусе, согласно железнодорожной статистике, оказались 12 из 15 товарных позиций, с которыми работают РЖД. Перевозки угля — главного груза железнодорожников, на который приходится почти треть всех перевозок, — просели 5,4% после того, как угольщики столкнулись с обвальным падением экспорта и были вынуждены сократить добычу до минимума с пандемии 2020 года.

Погрузка черных металлов упала на 9,2% на фоне проблем с вывозом за рубеж у крупнейших металлургических компаний. Перевозки леса, которые в 2023 году рухнули на 14,2% из-за эмбарго ЕС, сократились еще на 2,2%. Обвал на 14,5% РЖД зафиксировали в сегменте строительных грузов. Перевозки зерна снизились на 4,6% после того, как аграрии из-за непогоды и заморозков потеряли около 20 млн тонн урожая.

Увеличились, согласно статистике РЖД, лишь перевозки кокса (+2,3%), удобрений (+6,2%), а также контейнерных грузов (+1,1%). Причины обвала — самого сокрушительного с глобального финансового кризиса 2008-09 - это сокращение сырьевого экспорта и проблемы с локомотивами у РЖД, пишут аналитики MMI.

Кроме того, у железных дорог нарастают сложности с управлением сетью, которая не справляется с разворотом экономики на Восток: средняя скорость движения поездов РЖД в прошлом году упала до минимума с 1991 года - 34,5 км/ч, а количество брошенных поездов, простаивающих без движения, стало исчисляться тысячами. Из-за пробок, нехватки вагонов и транспортного коллапса на сети РЖД в Россию не смогли ввезти около 80 млн тонн импортных грузов, посчитали в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Проблемы в логистике перевозок и системе РЖД в целом создает и еще один фактор, о котором не принято говорить — это приоритет военных грузов, пишут аналитики MMI.

Масштабные планы по модернизации сети РЖД тем временем откладываются в долгий ящик из-за нехватки денег в бюджете, которому в этом году предстоит потратить каждый третий рубль на войну. Инвестпрограмма транспортной монополии, которая включает в том числе расходы на капитальные стройки, в 2025 году урезана на 37% - с 1,3 трлн до 834 млрд рублей, причем почти вся сумма уйдет на поддержание текущей деятельности компании.

Инвестиции в модернизацию БАМа и Транссиба, чтобы увеличить пропускную способность железных дорог на востоке, планируется уменьшить в 5 раз — до 75 млрд рублей. Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом будут практически заморожены.

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