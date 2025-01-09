В США прощаются с Джимми Картером 2 9.01.2025, 22:17

4,560

На похороны прибыли пятеро американских президентов.

В четверг, 9 января, в Национальном соборе Вашингтона проходит основная церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, который умер в возрасте 100 лет, сообщает CNN.

Отмечается, что прощание проходит в формате государственных похорон.

На церемонии с речью выступил президент США Джо Байден. Также присутствуют экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп.

Это чрезвычайно редкое собрание, и это первый раз, когда все живые члены так называемого президентского клуба встретились лицом к лицу после похорон Джорджа Буша-старшего, который состоялся в декабре 2018 года, пишет CNN.

Через шесть лет динамика в клубе резко ухудшилась, отмечает издание. Бывшие президенты прямо и косвенно выступали против Трампа, который достиг успешного политического возвращения после своего поражения четыре года назад и который менее чем через две недели вернется в Белый дом.

«Бесспорно, в современной истории — начиная с Кеннеди — не было более противоречивого момента между этими людьми», — сказала Кейт Андерсен Брауэр, автор книги «Команда пяти: Президентский клуб в эпоху Трампа».

Кроме того, это впервые, когда Дональд Трамп и его бывший вице-президент Майк Пенс оказались в одной комнате за последние четыре года. Агентство Reuters отметило, что в соборе Трамп таки пожал руку Пенсу.

Между избранным президентом США и Пенсом сложились напряженные отношения после окончания первого срока Трампа, который длился с 2017 по 2021 год. В течение этого времени Пенс верно служил Трампу, но отказался отменить его поражение на выборах 2020 года 6 января 2021 года.

Также Пенс не поддерживал своего бывшего босса во время президентских выборов 2024 года, на которых Трамп победил вице-президента Камалу Харрис. Она также пришла на церемонию прощания.

Кроме того, почтить память Джимми Картера приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После окончания церемонии тело Картера перевезут обратно в Плейнс, где он будет похоронен рядом с женой Розалин, которая умерла в 2024 году в возрасте 96 лет.

Траурные мероприятия в рамках государственных похорон 39-го президента страны Джимми Картера начались в США еще 5 января. Церемония прощания продлится до 9 января. Джо Байден своим указом сделал этот день выходным.

В США так чествуют большинство президентов — при условии, что их семья дает на это согласие. Длится церемония от 7 до 10 дней, поскольку прощаются с покойным дважды — сначала в родном городе, а затем в Вашингтоне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com