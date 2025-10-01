На спутнике Сатурна может существовать жизнь 1.10.2025, 16:58

Новые типы органики найдены в ледяных гейзерах планеты Энцелад.

Результаты исследования основаны на данных зонда NASA Кассини, который в 2008 году пролетел сквозь струи воды, вырывающиеся из трещин у южного полюса спутника Сатурна Энцелад, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Энцелад давно считается перспективным объектом в поиске внеземной жизни благодаря скрытому океану и мощным выбросам пара и льда. Новая работа подтвердила, что обнаруженные органические молекулы происходят именно из подповерхностного океана, а также выявила ранее неизвестные соединения.

«Мы уверены, что эти молекулы берут начало из океана Энцелада, что повышает его потенциал как обитаемого мира», — отметил руководитель исследования Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина.

Учёные полагают, что на дне океана Энцелада могут существовать гидротермальные источники, подобные земным арктическим. Гейзеры спутника выбрасывают воду и частицы льда на тысячи километров в космос.

Хотя доказательств существования жизни пока нет, исследователи считают Энцелад одним из лучших кандидатов для её поиска в Солнечной системе. Европейское космическое агентство и Китай уже рассматривают планы миссий на этот спутник, а NASA готовится к исследованию Европы, луны Юпитера.

«Наличие столь разнообразных органических соединений на водном мире за пределами Земли — это поразительно», — подчеркнул Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.

