1 октября 2025, среда, 17:40
Архив новостей
NYT: У России заканчиваются деньги на войну

2
  • 1.10.2025, 17:22
NYT: У России заканчиваются деньги на войну

Для компенсации дефицита Кремль поднимает налоги.

Военные расходы России впервые снизятся с момента полномасштабного вторжения в Украину более трех лет назад. Согласно проекту бюджета, представленному в Госдуму, в 2025 году на оборону планируется выделить около $156 млрд вместо более чем $163 млрд в этом году. С учетом инфляции сокращение окажется еще более значительным, пишет The New York Times.

Несмотря на это, расходы на армию остаются рекордно высокими, почти в четыре раза выше уровня 2021 года и примерно втрое больше бюджета Украины. Кремль продолжает делать ставку на «войну на истощение», привлекая к бою в основном контрактников и наемников, что увеличивает нагрузку на бюджет.

Для компенсации дефицита правительство поднимает налоги. Ставка НДС с 2025 года возрастет с 20% до 22%. Дополнительно будут повышены налоги на игорный бизнес и малый бизнес. При этом урезаются расходы, включая программы по развитию оккупированных украинских регионов.

Доходы от нефти и газа, которые были основным источником военных расходов, заметно упали: с $135 млрд в 2024 году до ожидаемых $100 млрд в 2025-м. На это повлияли как снижение мировых цен на нефть, так и западные санкции, вынуждающие Москву продавать энергоресурсы со скидками.

Экономика России в 2023–2024 годах росла за счет военных заказов, но это сопровождалось высокой инфляцией и повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. Сейчас она держится на уровне 17%, что фактически «заморозило» рост экономики до примерно 1% в год.

По словам аналитиков, у правительства остаются ресурсы для дополнительного заимствования внутри страны, однако повышение налогов ударит по потребительскому спросу и еще больше замедлит рост.

В итоге Москва пытается балансировать между продолжением войны и сдерживанием внутренних последствий для населения.

