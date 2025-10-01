закрыть
1 октября 2025, среда, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем

2
  • 1.10.2025, 18:08
Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем
Роберт Фицо

Ухудшение здоровья связано с покушением в мае 2024-го года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участие в неформальной встрече лидеров Евросоюза в Копенгагене из-за проблем со здоровьем, связанных с покушением на него в мае 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

О решении Фицо отказаться от участия было объявлено в тот момент, когда в столице Дании уже начиналось мероприятие. Его представитель Александр Ковач сообщил, что премьер находится в отъезде из-за «ухудшения состояния здоровья, связанного с покушением».

В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на премьер-министра Словакии в городе Гандлова. Фицо получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал свою вину и заявил, что хотел навредить премьеру, поскольку был не согласен с политикой правительства, но не собирался убивать.

Это не первый раз, когда из-за проблем со здоровьем на фоне покушения Фицо пропускает мероприятия. Так, в апреле 2025 года премьер не пришел на интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном. По словам последнего, премьер плохо себя чувствовал из-за ранения. Тогда же Фицо опубликовал видеообращение в соцсетях и рассказал, что раны, полученные во время покушения весной 2024 года, до сих пор «доставляют хлопоты».

Кроме того, 1 мая Фицо отказался от присутствия на торжествах по случаю Дня труда в Словакии, а также отменил свое участие в установке майского дерева в Вельки-Залужи. Тогда же он собирался выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в Нитре на западе республики, но тоже не смог.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип