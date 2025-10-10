закрыть
10 октября 2025, пятница, 12:14
Крушение МиГ-31 в России: появились новые подробности

  • 10.10.2025, 11:58
Крушение МиГ-31 в России: появились новые подробности

Экипаж якобы действовал по инструкции.

В Липецкой области РФ (разбился истребитель МиГ-31 https://charter97.org/ru/news/2025/10/10/658749/).

Экипаж якобы действовал по инструкции, поскольку посадка была невозможной, заявил российский блогер, связанный с военно-воздушными структурами страны-оккупанта, Fighterbomber. Его слова цитирует (УНИАН https://www.unian.net/war/rossiya-zahlebyvaetsya-v-neftyanom-krizise-putin-mozhet-poyti-va-bank-the…

По его данным, у МиГ-31 не вышла левая основная стойка шасси. Экипаж попытался выпустить ее всеми доступными способами, но не получилось.

«Посадка с одной невыпущенной основной стойкой запрещена. Экипаж по инструкции отвел самолет в зону катапультирования и благополучно катапультировался. Конечно, получил травмы и сейчас находится в госпитале», - заявил Fighterbomber, избежав деталей относительно степени травм.

Блогер утверждает, что СМИ якобы «набросили от себя спецэффектов» вокруг события с падением самолета.

