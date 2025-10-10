В России разбился истребитель МиГ-31К 4 10.10.2025, 8:37

Крушение произошло в Липецкой области.

В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Самолет разбился во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Экипаж истребителя катапультировался, жизни летчиков ничего не угрожает.

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия.

Первый советский самолет четвертого поколения, является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

С февраля 2022 года в период полномасштабной войны Россия часто использует МиГ-31К в качестве платформы для запуска аэробаллистических ракет «Кинжал».

Группа из четырех МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

