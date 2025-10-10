закрыть
10 октября 2025, пятница, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очереди в ЕС из Беларуси выросли еще больше

1
  • 10.10.2025, 12:14
Очереди в ЕС из Беларуси выросли еще больше
иллюстративное фото

Там уже более шести тысяч авто.

Более 6 000 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз перед выходными. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

По данным ГПК, въезда в Литву ожидают 1 250 фур. Меньше всего грузовиков с понедельника приняли в «Мядининкае» («Каменный Лог») – всего 9% от нормы. Через «Шальчининкай» («Бенякони») на сопредельную территорию проследовало 27% большегрузов.

Въезда в Латвию через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 800 фур. Сотрудники этого погранперехода пропустили на латвийскую территорию 17% авто от нормы.

С начала недели очередь перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») увеличилась с 2810 до 3470 фур. Польские контрольные службы выполнили норму пропуска только на 32%.

Что касается легковушек, перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (Брест) фиксируется 560 авто. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 39% автомобилей от нормы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский