МВД Польши разработало свой вариант закона о гражданстве 10.10.2025, 16:21

Белорусам на заметку.

МВД Польши разработало свою редакцию закона о гражданстве. В отличие от других законопроектов на эту тему, она в меньшей степени касается сроков пребывания в Польше, но вводит дополнительные требования к иностранцам, отмечает Most.

Срок жизни в Польше

Пересмотреть срок жизни в Польше предлагается для обладателей карты поляка. Сейчас для них предусмотрена быстрая процедура: им достаточно прожить на постоянном ВНЖ (сталом побыте) всего один год — и можно подавать документы на гражданство. Сколько времени нужно в будущем будет прожить в Польше иностранцам польского происхождения — вопрос обсуждаемый.

О других категориях иммигрантов в материалах МВД ничего не говорится, но это не значит, что в итоговой версии документа таких требований не будет.

Налоговое резидентство

МВД предлагает закрепить в законе, что иностранцы, претендующие на гражданство, должны постоянно быть налоговыми резидентами Польши.

В общем случае налоговым резидентом Польши является лицо, находящееся на территории этой страны не менее 183 дней в году. Но даже если по каким-то причинам плательщик в календарном году провел в Польше меньше времени, но в Польше находится его центр жизненных интересов, он также считается налоговым резидентом Польши. Так что можно предполагать, что подавляющее большинство иностранцев, подающих документы на гражданство, и теперь соответствуют этому требованию.

Приверженность демократии

Также новым является то, что иностранец будет обязан подтвердить приверженность принципам демократии, свободы и уважения к закону.

«Это четкий сигнал: гражданство Республики Польша — это осознанный и обязывающий выбор», — обосновывает МВД эту норму.

Гражданский тест

МВД предлагает ввести тест на получение польского гражданства, который будет оценивать уровень интеграции кандидата в польское общество. В нем будут вопросы на знание языка, права, истории и культуры страны. Кроме того, будет проверяться знание общих сведений о Польше, предполагается, что это будет определять степень интеграции.

Ранее также было заявлено, что владеть польским языком нужно будет на уровне B2.

Дебаты

МВД готово к дискуссиям на тему гражданства. 27 октября ведомство планирует провести дебаты, приглашение участвовать с них министерство направило в канцелярию президента Кароля Навроцкого.

Другие законопроекты о гражданстве

Напомним, это уже третий законопроект о гражданстве, предложенный за последнее время. Свои редакции направили также Кароль Навроцкий и партия «Право и справедливость». В них предлагается значительно увеличить срок непрерывного проживания в Польше на сталом побыте — в общем случае с трех до 10 лет.

