Путин анонсировал объявление о новом стратегическом оружии

Путин анонсировал объявление о новом стратегическом оружии6
- 10.10.2025, 18:11
Диктатор РФ также отметил, что Кремль не боится отказа США от продления ДСНВ.
Россия проводит испытания новых образцов вооружений и вскоре объявит об этом, поэтому не боится отказа США от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает в феврале 2026 года.
Так правитель РФ Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе договора и о том, получает ли Россия «сигналы по закрытым каналам» из США о его дальнейшей судьбе. Вопрос был задан на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе.
«ДСНВ — есть сигналы от Вашингтона? Контакт у нас есть по линии МИДа и Госдепа. Хватит ли нескольких месяцев на продление? Хватит, нужна добрая воля», — ответил президент.
Путин добавил, что если США откажутся от этого договора, то у России есть новые вооружения.
«Не беда — нам есть куда двигаться, у нас самые новые вооружения, мы их развиваем», — продолжил он.
«Думаю, в ближайшее время будет возможность сообщить о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Если нет, значит, нет — жаль будет, потому что вообще ничего не останется», — заявил Путин.