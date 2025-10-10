Лукашенко рассказал Путину, можно ли восстановить СССР 5 10.10.2025, 18:35

Диктаторы живут прошлым.

Будущее СНГ обсуждается на заседании глав государств – членов Содружества в Душанбе 10 октября.

В саммите принимают участие диктаторы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В своем выступлении Александр Лукашенко, в частности, высказался о перспективах воссоздания Советского Союза.

Выступая перед коллегами, Лукашенко призвал не потерять то, что «наработано поколениями наших людей, максимально расширяя взаимодействие без всяких закрытых тем».

При этом вопросы экономического развития он поставил во главу угла.

«Без экономической составляющей не будет никого сотрудничества – ни политического, ни дипломатического, ни военного», – заявил белорусский правитель.

Несмотря на все сказанное, Лукашенко признал, что восстановить СССР в наше время никак не получится.

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», – заявил он.

И подчеркнул, что речь не идет о возврате к порядку, который был при СССР.

