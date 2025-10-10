закрыть
10 октября 2025, пятница, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко рассказал Путину, можно ли восстановить СССР

5
  • 10.10.2025, 18:35
  • 3,376
Лукашенко рассказал Путину, можно ли восстановить СССР

Диктаторы живут прошлым.

Будущее СНГ обсуждается на заседании глав государств – членов Содружества в Душанбе 10 октября.

В саммите принимают участие диктаторы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В своем выступлении Александр Лукашенко, в частности, высказался о перспективах воссоздания Советского Союза.

Выступая перед коллегами, Лукашенко призвал не потерять то, что «наработано поколениями наших людей, максимально расширяя взаимодействие без всяких закрытых тем».

При этом вопросы экономического развития он поставил во главу угла.

«Без экономической составляющей не будет никого сотрудничества – ни политического, ни дипломатического, ни военного», – заявил белорусский правитель.

Несмотря на все сказанное, Лукашенко признал, что восстановить СССР в наше время никак не получится.

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», – заявил он.

И подчеркнул, что речь не идет о возврате к порядку, который был при СССР.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский