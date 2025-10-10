закрыть
10 октября 2025, пятница
Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

  • 10.10.2025, 19:07
  • 2,072
Президент США заявил, что встреча «больше не имеет смысла».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что больше не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Свое заявление он опубликовал в соцсети Thruth Social.

«Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — заявил Трамп.

Американский лидер объяснил это тем, что Китай «рассылает письма» странам по всему миру, заявляя о намерении ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. Трамп добавил, что подобные послания со стороны Пекина «были особенно неуместными» на фоне перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

