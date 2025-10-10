В Риме закрылось легендарное кафе, где встречались известные писатели и музыканты 10.10.2025, 19:37

Кафе посещали Гёте, Вагнер, Джойс, Бодлер, Гоголь и другие известные люди культуры.

В центре Рима прекратило работу кафе Antico Caffè Greco, функционировавшее с 1760 года. Подробности приводит газета Corriere della Sera.

Закрытие последовало за длительным судебным спором — руководство кафе пыталось продлить аренду помещения, однако владельцы здания отказали им.

Кафе на улице Via dei Condotti на протяжении веков было местом встреч художников, писателей и музыкантов. Среди его посетителей — Иоганн Вольфганг Гёте, Рихард Вагнер, Джоаккино Россини, Джеймс Джойс, Шарль Бодлер, Федерико Феллини и Софи Лорен. Здесь Николай Гоголь работал над «Мёртвыми душами». Интерьеры украшали медальоны и миниатюры с изображениями знаменитых гостей, а само заведение имеет статус объекта культурного наследия под охраной Министерства культуры Италии.

После ряда апелляций Верховный суд Италии в июле подтвердил расторжение контракта. «Выселение» кафе несколько раз откладывалось из-за необходимости вывоза произведений искусств XVIII века и антикварных предметов. Утром 8 октября карабинеры прибыли туда, чтобы сменить замки и передать помещение «Израэль».

Пока неизвестно, что будет на месте легендарного кафе. Владельцы заявили, что после ремонта откроют новое заведение. Бывший управляющий, в свою очередь, пообещал продолжить борьбу, подчеркнув, что Antico Caffè Greco— «общественное достояние, которое необходимо сохранить».

Итальянская пресса сообщает, что некоторые модные бренды рассматривают возможность занять освободившееся пространство. По соседству расположены бутики Gucci, Bulgari, Cartier, Prada и Max Mara. Однако, согласно решению суда, объект «может сохранять только свое историко-культурное назначение».

