11 октября 2025, суббота, 9:14
1
  • 11.10.2025, 8:41
  • 3,004
Предприятие «Роскомоса» под Москвой окутал огромный столб дыма

Очевидцы сообщают о взрыве.

Предприятие «Роскосмоса» в Московской области окутал огромный столб густого белого дыма. Речь идет о Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, расположенном в городе Пересвет.

Как сообщает ASTRA, очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых можно наблюдать большое задымление над упомянутым объектом.

Фото: Диалог.ua
Фото: Диалог.ua

По информации пабликов, в центре могли проходить испытания жидкостных ракетных двигателей или компонентов топлива.

Фото: Диалог.ua

В некоторых видео очевидцы называют произошедшее «взрывом», однако достоверно неизвестно, что стало причиной задымления.

Согласно официальному сайту НИЦ РКП, предприятие выполняет: стендовые испытания жидкостных ракетных двигателей; тестирование двигательных установок на различных компонентах топлива; проверку космических аппаратов в термобарокамерах, где имитируются условия открытого космоса.

Центр является частью структуры «Роскосмоса» и играет ключевую роль в отработке технологий для российских ракет и спутников.

Фото: Диалог.ua
