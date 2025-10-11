Предприятие «Роскомоса» под Москвой окутал огромный столб дыма

Предприятие «Роскомоса» под Москвой окутал огромный столб дыма1
- 11.10.2025, 8:41
Очевидцы сообщают о взрыве.
Предприятие «Роскосмоса» в Московской области окутал огромный столб густого белого дыма. Речь идет о Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, расположенном в городе Пересвет.
Как сообщает ASTRA, очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых можно наблюдать большое задымление над упомянутым объектом.
По информации пабликов, в центре могли проходить испытания жидкостных ракетных двигателей или компонентов топлива.
В некоторых видео очевидцы называют произошедшее «взрывом», однако достоверно неизвестно, что стало причиной задымления.
Согласно официальному сайту НИЦ РКП, предприятие выполняет: стендовые испытания жидкостных ракетных двигателей; тестирование двигательных установок на различных компонентах топлива; проверку космических аппаратов в термобарокамерах, где имитируются условия открытого космоса.
Центр является частью структуры «Роскосмоса» и играет ключевую роль в отработке технологий для российских ракет и спутников.