закрыть
11 октября 2025, суббота, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в высшую степень боевой готовности

  • 11.10.2025, 9:07
Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в высшую степень боевой готовности

В чем причина?

В Беларуси проводится комплекс мероприятий по приведению Вооруженных сил страны «в высшие степени боевой готовности с целью проверки», сообщила утром 11 октября пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится по поручению Александра Лукашенко.

«Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — рассказали в Минобороны.

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский