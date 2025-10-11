Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в высшую степень боевой готовности
- 11.10.2025, 9:07
В чем причина?
В Беларуси проводится комплекс мероприятий по приведению Вооруженных сил страны «в высшие степени боевой готовности с целью проверки», сообщила утром 11 октября пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится по поручению Александра Лукашенко.
«Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — рассказали в Минобороны.
Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.