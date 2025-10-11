закрыть
11 октября 2025, суббота, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские военные начали прибывать в Израиль

  • 11.10.2025, 12:53
Американские военные начали прибывать в Израиль

Для контроля над выполнением соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские военнослужащие 11 октября начали прибывать в Израиль для создания координационного центра, который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе. Об это сообщает ABC News со ссылкой на два официальных источника.

По словам источников, американские военные не будут входить в Газу. Согласно информации одного из американских чиновников, 200 направляемых в Израиль военнослужащих специализируются в области транспорта, планирования, логистики, безопасности и инженерного обеспечения. Они будут работать совместно с представителями других стран-партнеров, частного сектора и неправительственных организаций.

«Координационный центр рассматривается как первый шаг в реализации мирного процесса, который потребует масштабной координации гуманитарной, логистической и охранной помощи. Военнослужащие, которые будут создавать этот возглавляемый военными координационный центр, постепенно прибудут в течение выходных, причем различные подразделения доставляются как из США, так и с Ближнего Востока», сообщает издание.

Кроме того, власти Турции также рассматривают возможность отправки в Газу оперативной группы, которая будет работать в секторе.

«Подробную работу ведут наше министерство иностранных дел, министерство национальной обороны и Национальная разведывательная организация. Затем мандат оперативной группы, подготовленный администрацией президента, будет направлен на рассмотрение в парламент», — цитирует 16haber главу парламентской фракции Партии справедливости и развития Абдуллаха Гюлера.

Напомним, 10 октября в 12.00 вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Это — один из первых шагов в рамках американского мирного плана, принятого сторонами. Как сообщалось ранее, теперь Армия обороны Израиля будет контролировать и удерживать около 53% территории сектора Газа.

По плану Белого дома, далее сектор Газа должен будет управляться временным переходным «палестинским комитетом» под наблюдением нового международного переходного органа — «Совет Мира», который возглавит президент США Дональд Трамп, а также другие лидеры, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой — ни напрямую, ни косвенно, ни в какой-либо форме.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский