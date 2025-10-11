Американские военные начали прибывать в Израиль 11.10.2025, 12:53

Для контроля над выполнением соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские военнослужащие 11 октября начали прибывать в Израиль для создания координационного центра, который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе. Об это сообщает ABC News со ссылкой на два официальных источника.

По словам источников, американские военные не будут входить в Газу. Согласно информации одного из американских чиновников, 200 направляемых в Израиль военнослужащих специализируются в области транспорта, планирования, логистики, безопасности и инженерного обеспечения. Они будут работать совместно с представителями других стран-партнеров, частного сектора и неправительственных организаций.

«Координационный центр рассматривается как первый шаг в реализации мирного процесса, который потребует масштабной координации гуманитарной, логистической и охранной помощи. Военнослужащие, которые будут создавать этот возглавляемый военными координационный центр, постепенно прибудут в течение выходных, причем различные подразделения доставляются как из США, так и с Ближнего Востока», сообщает издание.

Кроме того, власти Турции также рассматривают возможность отправки в Газу оперативной группы, которая будет работать в секторе.

«Подробную работу ведут наше министерство иностранных дел, министерство национальной обороны и Национальная разведывательная организация. Затем мандат оперативной группы, подготовленный администрацией президента, будет направлен на рассмотрение в парламент», — цитирует 16haber главу парламентской фракции Партии справедливости и развития Абдуллаха Гюлера.

Напомним, 10 октября в 12.00 вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Это — один из первых шагов в рамках американского мирного плана, принятого сторонами. Как сообщалось ранее, теперь Армия обороны Израиля будет контролировать и удерживать около 53% территории сектора Газа.

По плану Белого дома, далее сектор Газа должен будет управляться временным переходным «палестинским комитетом» под наблюдением нового международного переходного органа — «Совет Мира», который возглавит президент США Дональд Трамп, а также другие лидеры, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой — ни напрямую, ни косвенно, ни в какой-либо форме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com