Трамп прошел медобследование и оказался «на 14 лет моложе» 14 11.10.2025, 13:40

1,294

Дональд Трамп

Президент США также получил прививки.

79-летний президент США Дональд Трамп имеет «отличное состояние здоровья». Об этом говорится в заключении врача, которое опубликовано 10 октября в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X .

Комплексное обследование многопрофильной группой специалистов Трамп прошел в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, говорится в документе, переданном в Белый дом личным врачом главы Белого дома Шоном Барбареллой.

Визит Трампа к медикам «включал в себя расширенную визуализацию, лабораторные исследования и профилактические медицинские осмотры», это было «для обеспечения оптимального здоровья сердечно-сосудистой системы и поддержания хорошего самочувствия».

Результаты лабораторных исследований оказались «исключительными», они показали «стабильные метаболические, гематологические и сердечные параметры».

«Трамп продолжает демонстрировать отличное общее самочувствие. Его сердечный возраст – подтвержденный показатель жизнеспособности сердечно-сосудистой системы с помощью ЭКГ – оказался примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста. Он продолжает поддерживать напряженный режим дня без ограничений», – сказано в выписке.

По мнению Барбареллы, «Трамп по-прежнему находится в отличном состоянии здоровья, демонстрируя сильные сердечно-сосудистые, легочные, неврологические и физические показатели».

«Готовясь к предстоящей международной поездке, президент Трамп также прошел профилактические медицинские осмотры и вакцинацию, включая ежегодную прививку от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19», – сообщается в документе.

