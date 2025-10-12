В Египте пройдет «саммит мира» по Газе с участием Трампа 12.10.2025, 21:03

Израиль, ХАМАС и Палестинская администрация не приглашены.

В Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится международный «саммит мира», который египетские власти называют финальной стадией переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Председательствовать на встрече будут президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп, на нее приглашены более двадцати мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН и руководителей европейских государств.

Канцелярия египетского президента уточнила, что цель саммита финализировать соглашение по войне в Газе и обсудить послевоенные договоренности. Ожидается участие представителей Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Иордании, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что прибудет в Шарм-эш-Шейх, однако окончательный список делегаций Каир пока не публиковал.

Израиль, ХАМАС и Палестинская национальная администрация (ПНА) на саммит не приглашены. Об этом пишут The Jerusalem Post и The New Arab, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. По данным Al-Araby Al-Jadeed, руководство ПНА не получало официального приглашения. В израильской прессе отмечается, что «ни один израильский представитель не будет присутствовать» — эту формулировку передало агентство AFP со ссылкой на израильское правительство.

По информации Reuters, саммит станет заключительным этапом договоренностей, достигнутых при посредничестве Египта, Катара и Турции.

