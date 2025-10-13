закрыть
Ученые нашли применение для плесени

  • 13.10.2025, 5:20
Ученые нашли применение для плесени

Она поможет в медицине.

Исследователи из Университета Юты обнаружили, что почвенный плесневый гриб Marquandomyces marquandii способен образовывать уникальный гидрогель, который потенциально может заменить мягкие ткани человека. Результаты исследования опубликованы в The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (JMMMS).

Гидрогели уже давно привлекают внимание медиков и инженеров — эти материалы удерживают влагу, обладают мягкостью и эластичностью, напоминающей кожу, хрящи и мышцы. Но до сих пор синтетические аналоги были либо слишком хрупкими, либо плохо взаимодействовали с живыми клетками.

По словам ученых, M. marquandii в лабораторных исследованиях продемонстрировал неожиданные свойства. При выращивании в жидкой питательной среде он создает многослойную волокнистую структуру, удерживающую до 83% воды.

«Такие слои имеют разную пористость — от 40% до 90%, что важно для имитации различных типов тканей. То, что мы видим, — это гидрогель, который буквально растет сам по себе», — объясняет один из авторов работы, материаловед Атул Агравал.

Исследователи объяснили: секрет кроется в мицелии — подземной «корневой» системе грибов. Он состоит из нитей, способных бесконечно расти при наличии питательных веществ, формируя прочную, но гибкую структуру. К тому же он богат хитином — веществом, близким по составу к панцирям ракообразных, которое уже давно признано биосовместимым.

Исследователи надеются, что в будущем такой материал можно будет использовать как основу для выращивания клеток, создания имплантов или даже носимых биоустройств.

Говорить о применении «грибной кожи» для лечения ожогов или создания протезов пока рано, однако ученые намерены продолжить исследования. Команда планирует выяснить, насколько безопасен гриб для человека — есть вероятность, что содержащийся в нем хитин может вызывать редкие аллергии.

