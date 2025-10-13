закрыть
13 октября 2025, понедельник, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Меркель планировала обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием

4
  • 13.10.2025, 8:19
  • 1,544
Меркель планировала обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием
Ангела Меркель
Фото: Stefan Sauer/dpa

Планы фактически остановили только после аннексии Крыма в 2014 году.

Германия намеревалась помочь России создать восемь современных военных тренировочных центров — до того, как Москва вторглась в Крым в 2014 году. Об этом говорится в книге «Провал — расследование истории политики Германии в отношении России», пишет The Telegraph.

План, согласованный во времена канцлерства Ангелы Меркель, оценивался в 1 миллиард евро. Согласно ему, Бундесвер должен был обучать российских военных на базе немецкого опыта. Для этого в России планировали построить восемь боевых полигонов с самым современным оборудованием — лазерными пушками, системами моделирования боев, лекционными залами и электронными сенсорами, по образцу немецкого центра под Магдебургом.

Проект курировал оборонный гигант Rheinmetall, который поставлял бы оборудование. Как пишут авторы книги, немецкое правительство «приветственно отнеслось к желанию России к сотрудничеству», несмотря на все более агрессивное поведение Кремля.

Планы фактически остановили только после аннексии Крыма в 2014 году, когда стало понятно, что Москва не стремится к партнерству, а готовится к новым вторжениям.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский