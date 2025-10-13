Меркель планировала обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием 4 13.10.2025, 8:19

Ангела Меркель

Фото: Stefan Sauer/dpa

Планы фактически остановили только после аннексии Крыма в 2014 году.

Германия намеревалась помочь России создать восемь современных военных тренировочных центров — до того, как Москва вторглась в Крым в 2014 году. Об этом говорится в книге «Провал — расследование истории политики Германии в отношении России», пишет The Telegraph.

План, согласованный во времена канцлерства Ангелы Меркель, оценивался в 1 миллиард евро. Согласно ему, Бундесвер должен был обучать российских военных на базе немецкого опыта. Для этого в России планировали построить восемь боевых полигонов с самым современным оборудованием — лазерными пушками, системами моделирования боев, лекционными залами и электронными сенсорами, по образцу немецкого центра под Магдебургом.

Проект курировал оборонный гигант Rheinmetall, который поставлял бы оборудование. Как пишут авторы книги, немецкое правительство «приветственно отнеслось к желанию России к сотрудничеству», несмотря на все более агрессивное поведение Кремля.

Планы фактически остановили только после аннексии Крыма в 2014 году, когда стало понятно, что Москва не стремится к партнерству, а готовится к новым вторжениям.

