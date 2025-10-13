закрыть
13 октября 2025, понедельник, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ атаковали Таврическую ТЭС

  • 13.10.2025, 9:16
  • 1,372
Дроны ВСУ атаковали Таврическую ТЭС

В Крыму фиксируют перебои со светом.

Во временно оккупированном страной-агрессором Россией Симферополе в Крыму в ночь на 13 октября зафиксировали атаку дронами. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».

Сначала сообщали о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде, в том числе в Гвардейском, откуда оккупанты запускают Shahed по Украине и где расположены российские склады, говорится в сообщении. Также взрывы слышали и в Перевальном.

После этого в сообществе добавили, что есть перебои со светом в Марьином.

По информации сообщества, вероятно, было попадание в Симферопольскую ТЭС. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии, где поздно вечером 12 октября дроны атаковали нефтебазу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский