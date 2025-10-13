Дроны ВСУ атаковали Таврическую ТЭС 13.10.2025, 9:16

В Крыму фиксируют перебои со светом.

Во временно оккупированном страной-агрессором Россией Симферополе в Крыму в ночь на 13 октября зафиксировали атаку дронами. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».

Сначала сообщали о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде, в том числе в Гвардейском, откуда оккупанты запускают Shahed по Украине и где расположены российские склады, говорится в сообщении. Также взрывы слышали и в Перевальном.

После этого в сообществе добавили, что есть перебои со светом в Марьином.

По информации сообщества, вероятно, было попадание в Симферопольскую ТЭС. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии, где поздно вечером 12 октября дроны атаковали нефтебазу.

