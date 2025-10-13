Лавров прокомментировал информацию об отравлении беглого диктатора Асада 3 13.10.2025, 13:32

Сергей Лавров

Об отравлении писало британское СМИ.

Слухи об отравлении сбежавшего из Сирии диктатора Башара Асада не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, исходя исключительно из гуманитарных соображений, предоставили убежище Башару Асаду, его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал Лавров, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся сообщения.

Об отравлении Асада 2 января 2025 года написал британский таблоид The Sun. Как утверждается, 30 декабря Асад начал сильно кашлять и задыхаться. Согласно публикации, проверки выявили отравление. Беглому диктатору якобы оказали помощь на дому.

