Разведка Германии: Кремль готов начать войну с Европой «в любой момент» 1 13.10.2025, 14:42

Москва намерена проверить на прочность европейские границы.

Москва намерена проверить на прочность европейские границы, и это может произойти когда угодно, заявил руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Мартин Йегер, прямо назвав РФ «противником» Германии.

«Россия скрывает свои намерения, но на самом деле она стремится проверить наши границы. В лучшем случае, в Европе сейчас царит холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячую конфронтацию в любом месте. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации», — подчеркнул он в понедельник, выступая в Бундестаге на ежегодных публичных слушаниях глав разведслужб Германии.

По словам Йегера, который ранее работал послом ФРГ в Киеве, гибридные атаки, нацеленные на расшатывание НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание общества, стали «повсеместными». «Частота подобных отдельных инцидентов представляет собой новый уровень конфронтации — конфронтации, в которой Россия рассматривает нас как противника и воюющую сторону», — сказал Йегер, имея в виду регулярные воздушные провокации, кибератаки и шпионаж со стороны Москвы.

Глава BND также заявил: непозволительно «сидеть сложа руки», пока «наш противник не знает ни отдыха, ни передышки» в подготовке к войне. «Мы уже сегодня находимся под огнем», — подчеркнул он, не согласившись с прежними оценками немецкой разведки.

Весной BND и Бундесвер в своем докладе спрогнозировали, что Кремль будет готов к «широкомасштабной конвенциональной войне» против НАТО к концу 2020-х годов. После завершения агрессии против Украины Москва перебросит силы к границам с государствами Балтии, откуда и может начать вторжение на территорию НАТО, указывалось в отчете.

«Мы должны противостоять нашим оппонентам везде, где это необходимо. Для этого мы будем идти на более высокие риски, но контролируемо и последовательно», — заявил в Бундестаге Йегер.

С января по конец сентября в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного движения, связанного с дронами, против 129 и 121 за тот же период 2024 и 2023 годов соответственно, согласно данным Deutsche Flugsicherung (DFS), федерального предприятия, занимающегося управлением воздушным движением и аэронавигационными услугами.

В начале октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, из-за появления БПЛА были перенаправлены или отменены десятки рейсов, что повлияло на планы более чем 10 000 пассажиров. В минувшее воскрешенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что за большинством запусков дронов над немецкими городами и Данией может стоять Россия. По его словам, целью этих действий является шпионаж и распространение паники среди жителей.

