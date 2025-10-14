США и Китай снова на грани торгового конфликта 14.10.2025, 10:23

Пекин ввел сборы с американских судов и ограничил экспорт редкоземельных металлов.

Торговое противостояние между США и Китаем обостряется после вступления в силу новых портовых сборов. Со вторника обе страны начали взимать дополнительные платежи с судов друг друга.

Об этом сообщает ВВС.

В Китае заявили, что введенные сборы направлены на защиту национальной судоходной отрасли от «дискриминационных» действий США. Они касаются судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями, в частности тех, где доля американского капитала превышает 25%.

Пекин объявил об этих мерах на прошлой неделе, одновременно с введением контроля за экспортом редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными 100% тарифами на китайские товары.

Тем временем в США вступили в силу новые пошлины на импорт древесины, мебели и кухонного оборудования, значительная часть которых поступает из Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее в конце октября, чтобы обсудить деэскалацию.

«100% тариф не обязательно должен быть введен... Отношения, несмотря на это заявление на прошлой неделе, хорошие. Линии связи восстановились, поэтому посмотрим, к чему это приведет», — сказал Бессент.

В Пекине же отметили, что готовы как к переговорам, так и к противостоянию.

«Позиция Китая последовательна. Если будет борьба, мы будем бороться до конца; если будут переговоры, дверь открыта. США не могут требовать переговоров, одновременно вводя новые ограничительные меры с помощью угроз и запугиваний. Это не правильный способ взаимодействия с Китаем», — заявил представитель Министерства торговли Китая.

Китайские государственные СМИ обвинили США в нарушении морского соглашения между странами.

По информации издания, портовый сбор для американских судов будет составлять 400 юаней за тонну и будет расти ежегодно, достигнув 1120 юаней в 2028 году.

Эксперты оценивают, что некоторым крупным судам уже в этом году придется платить до 3 млн долларов, а к 2028-му — более 10 млн. В то же время китайские суда, составляющие почти половину мирового флота, получили освобождение от новых сборов.

