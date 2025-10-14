Российский рынок акций упал 14.10.2025, 20:12

До минимума с декабря 2024-го.

Российский рынок акций упал до минимума с декабря 2024-го. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Во вторник индекс Московской биржи (IMOEX) продолжил падение на фоне снижения стоимости нефти и сохранения геополитической напряженности в мире, включая ожидания нового пакета ограничений против России со стороны стран Евросоюза. При укреплении национальной валюты РФ показатель обрушился в район 2540 пунктов, обновив минимум с 19 декабря 2024 года.

За день индекс упал на 1,4 процента. Индекс РТС (Российская торговая система, отражает динамику наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов) упал на 0,3 процента, до 1001,3 пункта. За день сильнее всего упали ценные бумаги застройщика ПИК (минус восемь процентов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com