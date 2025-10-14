Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа 14.10.2025, 21:25

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вторая фаза предполагает передачу тел погибших заложников.

Президент США Дональд Трамп подтвердил возвращение ХАМАС Израилю всех оставшихся в живых заложников и объявил о начале второй фазы мирного урегулирования в секторе Газа, которая предполагает в том числе передачу тел погибших заложников. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо. Тяжелое бремя снято, но работа еще не завершена. Тела погибших не были возвращены, хотя это было обещано. Второй этап начинается прямо сейчас!!!» — заявил Трамп.

8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com