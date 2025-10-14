закрыть
14 октября 2025, вторник
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа

  • 14.10.2025, 21:25
Дональд Трамп
Вторая фаза предполагает передачу тел погибших заложников.

Президент США Дональд Трамп подтвердил возвращение ХАМАС Израилю всех оставшихся в живых заложников и объявил о начале второй фазы мирного урегулирования в секторе Газа, которая предполагает в том числе передачу тел погибших заложников. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо. Тяжелое бремя снято, но работа еще не завершена. Тела погибших не были возвращены, хотя это было обещано. Второй этап начинается прямо сейчас!!!» — заявил Трамп.

8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

