В Казахстане девятиклассница родила от мужа своей бабушки 15.10.2025, 3:13

Иллюстративное фото

Инцидент произошел на западе страны.

В Казахстане школьница родила ребенка от мужчины, приходящегося мужем ее бабушке. Об этом сообщает astanatv.kz.

Инцидент произошел на западе страны. По данным управления образованием, девушка-подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, однако признаков беременности у нее не обнаружили.

Подозреваемым в совершении преступления в отношении школьницы стал супруг бабушки несовершеннолетней. Он не является ее родным дедушкой.

Местные правоохранительные органы сообщили об аресте подозреваемого. В настоящее время по факту случившегося ведется досудебное расследование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com