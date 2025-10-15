закрыть
В Казахстане девятиклассница родила от мужа своей бабушки

  • 15.10.2025, 3:13
В Казахстане девятиклассница родила от мужа своей бабушки
Иллюстративное фото

Инцидент произошел на западе страны.

В Казахстане школьница родила ребенка от мужчины, приходящегося мужем ее бабушке. Об этом сообщает astanatv.kz.

Инцидент произошел на западе страны. По данным управления образованием, девушка-подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, однако признаков беременности у нее не обнаружили.

Подозреваемым в совершении преступления в отношении школьницы стал супруг бабушки несовершеннолетней. Он не является ее родным дедушкой.

Местные правоохранительные органы сообщили об аресте подозреваемого. В настоящее время по факту случившегося ведется досудебное расследование.

