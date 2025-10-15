Миллиардер Потанин пожаловался Путину на санкции и хроническое падение доходов 15.10.2025, 4:00

Владимир Потанин

Доходы «Норникеля» падают пять лет подряд.

ГМК «Норильский Никель» — крупнейший в стране производитель платины, палладия и никеля — вынужден работать «в трудных условиях». Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава компании Владимир Потанин — пятый богатейший человек России с состоянием $24,2 млрд, по оценке Forbes.

По словам Потанина, доходы «Норникеля», владеющего построенным в 1930-х горно-металлургическим комбинатом в Норильске, падают пять лет подряд.

«Основная часть продукции нашей компании реализуется на внешнем рынке, отсюда и преимущество, и устойчивость нашей компании, но с другой стороны — уязвимость с точки зрения санкционного давления», — сказал Потанин.

Помимо санкций на «Норникель» давят «снижение мировых цен на металлы, нарушение логистических и платёжных цепочек, а также «необходимость переориентироваться на новые, необычные рынки», перечислил Потанин.

В прошлом году, согласно отчетности по МСФО, «Норникель» потерял 13% выручки ($12,5 млрд), 25% EBITDA ($5,2 млрд), а также 37% чистой прибыли, объем которой упал до $1,8 млрд. По сравнению с довоенным 2021-м выручка компании сократилась на треть, прибыль — в 4 раза, а рентабельность опустилась до минимума с 2013 года, согласно оценкам аналитиков ПСБ.

Во втором квартале 2025 года «Норникель» сократи производство меди на 5%, палладия — на 11%, а платины — на 14%, увеличив выпуск никеля (+9%).

После войны и санкций более 50% продаж «Норникеля» стало уходить в Азию. Но китайский спрос в прошлом году упал: Китай сократил закупки меди в России на 19%, до 300 тысяч тонн, а ее доля на рынке КНР сжалась на четверть — с 5,6% до 4,2%. Экспорт никеля в Китая хотя и вырос в объемах (на 20%), в пересчете на выручку обвалился на 16%, до $846 млн из-за падения мировых цен.

Остается нерешенной проблема с платежами в Китай, возникшая после ужесточения санкций США, жаловался в сентябре вице-президент «Норникеля» Антон Берлин. «Как только выходит какой-то новый пакет санкций, неважно, даже если он никаким боком не касается нашей продукции, нашей компании, китайские банки берут паузу на 2-3-4 недели, им надо изучить текст, и платежи просто зависают», — говорил Берлин на Восточном экономическом форуме.

Также, по словам топ-менеджера, китайские банки также не открывают аккредитив для российского товара. И хотя напрямую «Норникель» не находится под санкциями, банки и контрагенты рассматривают его как токсичного партнера.

«Юридически обязывающие санкции как раз играют меньшую роль, гораздо больше сложностей связано именно с добровольными ограничениями, которые разные участники рынка накладывают на себя», — говорил Берлин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com