Лидер Сирии едет к Путину требовать выдачи Асада 9 15.10.2025, 12:58

3,194

Политик планирует обсудить два ключевых вопроса.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен в среду, 15 октября, посетить Москву, сообщили правительственный канал Syria TV и источник Reuters в правительстве Сирии. По его словам, президент Сирии планирует обсудить два ключевых вопроса: экстрадицию бывшего сирийского лидера Башара Асада, которого новые власти хотят привлечь к ответственности за преступления, а также дальнейшее присутствие российских войск на базах в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее Ахмед аш-Шараа возглавлял группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», связанную с «Аль-Каидой», а в декабре прошлого года установил контроль над Дамаском, сформировав новое правительство. Из-за этого Башар Асад экстренно покинул столицу и получил убежище в России.

Согласно данным немецкого издания Die Zeit, Асад с семье й проживает в Москва-Сити. По словам источника, близкого к семье Асада, он проводит много времени за онлайн-играми и почти не появляется на публике. У Асада есть три квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы. Также, по данным источника, бывший президент часто бывает в охраняемом загородном доме в Подмосковье.

В интервью телеканалу CBS новый сирийский лидер заявил, что Дамаск будет строить отношения с Россией и Китаем, исходя из национальных интересов. При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не исключает взаимодействия с западными странами.

