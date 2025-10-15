закрыть
15 октября 2025, среда, 15:41
В Беларуси придумали очередное ограничение для населения

  • 15.10.2025, 15:29
  • 1,034
В Беларуси придумали очередное ограничение для населения

Оно затрагивает тех, у кого есть земельные участки.

В Беларуси хотят ввести ограничение по количеству прудов и других водных объектов, которые населению можно обустроить на своих земельных участках. Лимит — не более одного такого объекта. Подобное ограничение прописано в законопроекте «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь», который 15 октября рассмотрели в первом чтении в «парламенте».

В «парламенте» сообщили, что проектом закона среди прочего предусмотрено:

возможность передачи в аренду юрлицам поверхностных водных объектов для рекреации, физкультуры, спорта и туризма;

запрет на возведение в границах земельных участков, предоставленных физлицам, более одного пруда-копани и иных поверхностных водных объектов;

выполнение работ на поверхностных водных объектах, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, их последствий, а также связанных с эксплуатацией военных и оборонных объектов, без проектной документации.

Водные ресурсы на самом деле уязвимы и требуют защиты. Наше государство принимает меры по совершенствованию системы управления водными ресурсами,

— заявил «депутат» Владимир Бабичев.

Как уточняют, в проекте закона «не предусматривается установление дополнительных платежей за право пользования водами, не содержатся положения, устанавливающие избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей».

