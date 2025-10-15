Экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с начала войны 15.10.2025, 20:20

Экспорт обвалили атаки ВСУ на НПЗ.

Продолжающиеся с августа налеты украинских дронов на российские энергетические объекты, включая НПЗ и экспортные терминалы, стали заметно влиять на объем вывоза нефтепродуктов. За первые 10 дней октября он упал до самого низкого уровня по крайней мере с начала 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

Среднесуточный экспорт за этот период составил 1,88 млн баррелей, по информации Vortexa. Совокупные объемы нефтепереработки из-за украинских ударов, поразивших более 20 крупных НПЗ, остаются ниже 5 млн баррелей в сутки; это минимум с весны 2022 года, отмечает Bloomberg. Дополнительным негативным фактором стали сезонные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах.

Из-за нехватки бензина на внутреннем рынке (в той или иной степени дефицит ощущается в 57 регионах) его вывоз из страны сейчас запрещен. В 2022 году, например, в это же время года совокупный экспорт нефтепродуктов составлял 2,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, украинскими ударами в сентябре был поврежден терминал в Усть-Луге, через который проходит 60% экспорта нафты – основного сырья для нефтехимических предприятий. Из-за этого вывоз нафты рухнул на 43% по сравнению с сентябрем.

Он составил в октябре 198 000 баррелей в сутки – минимум по крайней мере с января 2022 года.

Среднесуточный экспорт дизеля и газойля вырос на 13% по сравнению с сентябрем, а мазута – сократился на 8%.

Нефтяные компании будут почти год ощущать последствия от украинских ударов, от которых с начала августа пострадал каждый третий НПЗ в стране, полагают эксперты Международного энергетического агентства. Переработку в прежних объемах не удастся возобновить до июня 2026 года, говорится в их вчерашнем отчете.

Этот прогноз, естественно, не включает возможный будущий ущерб, который российская нефтяная отрасль может понести в случае продолжения успешных ударов ВСУ. Пока после налетов украинских БПЛА переработка, по оценке агентства, упала примерно на 10%.

В случае с нафтой дополнительную проблему для российских поставщиков может создать Тайвань, который в этом году был вместе с Индией ее крупнейшим покупателем и в последнее время даже вышел на первое место. В первом полугодии Тайвань увеличил импорт в шесть раз по сравнению с 2022 годом, приобретя 1,9 млн тонн на $1,3 млрд, по подсчетам Центра изучения энергетики и чистого воздуха.

Но тайваньские компании прекратят закупки российской нафты, если об этом попросит Евросоюз, заявил на днях министр экономики острова.

