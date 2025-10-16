Детей Аллы Пугачевой призвали лишить гражданства России
- 16.10.2025, 10:00
В Госдуме РФ составят список детей иноагентов, покинувших страну.
Скандальный российский депутат Виталий Милонов призвал лишить гражданства РФ детей выступившей против войны певицы Аллы Пугачевой.
«И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно», — заявил он.
В ближайшее время в Госдуме планируется сформировать список иноагентов, дети которых покинули Россию, с целью лишить их гражданства, заключил депутат.
Отметим, после начала войны против Украины Алла Пугачева покинула Россию. В недавнем интервью журналистке Екатерине Гордеевой она осудила путинскую агрессию.