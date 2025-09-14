Пугачева пробила в информационном заборе дыру Владимир Рувинский

14.09.2025, 15:35

Российские пропагандисты добились обратного эффекта.

Почему интервью Аллы Пугачевой привели российскую прессу в ярость? Что такого она сказала, что разговор с ней посмотрели за три дня более 12 млн человек, и он собрал более 110 000 комментариев, а пропагандисты обрушились на народную артистку с руганью и проклятиями?

Это любовь

Да, Алла Пугачева нелицеприятно отозвалась о Владимире Путине, осудила войну с Украиной, критически в целом отозвалась о власти в России и многих ее действиях — но весьма сдержано. Ну сказала, что у власти в стране — «некрасивые», «наглые» люди, что власти свойственна «гордыня», что государству в России не хватает «великодушия», «разных мнений», а доносы назвала «грибком страны». Иронично отозвалась о первом заместителе руководителя администрации президента «Сереже» Кириенко, которого «поцеловала на прощание».

Многие публичные персоны говорили о российской власти куда хлестче, чем она, но чтобы вот так спокойно и на равных, — трудно припомнить еще кого-то. Да, Алла Пугачева — человек со статусом, прежде обласканная государством и его СМИ: «национальная гордость», «примадонна», ордена почета, за заслуги перед отечеством — сразу трех степеней, за личное мужество... и вдруг такие четкие, ясные и критические слова!

Это и есть главная причина ярости разнообразного официоза: Пугачева стала голосом той части России, которая после 24 февраля 2022 года замолчала.

Певица обращается ко всем поклонникам, но в первую очередь к тем, кто в России, кто дезориентирован, кто запуган и чувствует разобщенность с прежним своим кругом, кто закрыл себя на замок. Она обращается к молчаливому большинству. Власть делала все, чтобы у этого большинства не было голоса. А Пугачева говорит как бы и от их имени. Она выражает то, что чувствуют люди, возвращает им самые простые, но забытые ценности: что власть не сакральна, не страшна, даже смешна, что ее выбирают, и она не вечна, что ей можно и нужно быть недовольными. Что «совесть дороже славы», что «надо молиться на мир, а не смаковать войну».

Все это очень сильно и неприятно возбудило околовластную обслугу, бенефициаров войны.

Алла Пугачева для них — чужая, их ужасно раздражает, что она живет в мире любви, и любви взаимной — не только поклонников, но и семьи: мужа, детей. Ее бесстрашная откровенность покоится на этой любви, и все эти 3 часа 40 минут любовь сквозит из интервью.

Такая любовь делает человека внутреннее свободнее, сильнее; это и есть нормальность, достоинство, радость от жизни, которую в России еще многие помнят — и скучают по ней. Помнят ветеранов той, священной войны против нацистской Германии, память о которых при Путине подменили на «можем повторить». Пугачева напоминает о другой России, где Клавдия Шульженко, на вопрос, о чем она пела на фронте во время Великой Отечественной, сказала: «О любви, конечно».

Это сильно раздражает тех, кто живет в мире «нелюбви», каким еще его показал в одноименном фильме 2017-го, довоенного года режиссер Андрей Звягинцев. Многих россиян окружает тотальная нелюбовь, начиная с семьи. В таком мире и семьи-то часто нет, есть женщины — для производства потомства, есть мужчины — для заработка на войне с Украиной. Из этого мира певец Шаман, в котором, как сказала Пугачева, «бабло победило добро». А на Шульженко и на память о Великой Отечественной — госмонополия, которую Пугачева, многое и многих видевшая и знающая, конечно, не признает.

Из такого мира ее высказывания могут, действительно, казаться «базаром лицемерия».

Не смотри на Пугачеву

Реакция госпропагандистов в России на интервью ярко высвечивает, среди прочего, и то, насколько сильно искажают они картину мира. Певица предстает в российских СМИ обычным таким мелким человеком из родной им и понятной тусовки. «Российские СМИ просто чемпионы по превращению сказанного в протиположное по смыслу высказывание», — отмечает антрополог Александра Архипова. Ее приз за краткий «пересказ» интервью Аллы Пугачевой ушел «Комсомольской правде», любимой газете Владимира Путина.

Посыл таких «пересказов» — нечего на Пугачеву смотреть, мы сами вам расскажем, какая она алчная, лгунья, самовлюбленная и т. д. и т. п. Цель — россияне не должны смотреть оригинал, смотрите наш перепев. Что выдает, конечно, испуг — Пугачеву смотрят и слушают те, кого пропагандисты обнесли информационным забором и колючей проволокой самых разных запретов – теперь вот и на мессенджеры, как прежде на настоящие СМИ.

Контраст с тем, что рассказывают о ней в пропагандистских российских медиа, и самим интервью настолько выпуклый и чудовищный, что отсюда один шаг до вопроса со стороны того самого молчаливого и печального большинства: это что же, у них и в рассказах о войне с Украиной тоже так? И про «агрессивный» Запад?

О происходящем в Украине россияне смотреть «в оригинале» не хотят, а про Пугачеву — готовы: с интересом, она своя, ее песни многие помнят с детства.

Так что Алла Пугачева пробила в информационном заборе дыру, достучавшись до любимых ею поклонников, включая тех, кто не думает и всегда «за»: «Ребята, научитесь говорить правду. Научитесь стремиться к хорошему, доброму, красивому».

Поэтому и делается в судорогах все, чтобы россияне от Пугачевой отвернулись. Эффект, правда, получается обратный. Женщину, которая поет, теперь еще и внимательно слушают – миллионы любящих ее людей.

Владимир Рувинский, The Moscow Times

