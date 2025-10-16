ФСБ-шники устроили разборки в баре Белгорода: есть жертвы 1 16.10.2025, 10:22

4,226

Местный рецидивист убил спецслужбиста.

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности РФ устроили разборку в баре REBI. Есть жертвы и раненые, пишет «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники.

Драка произошла в ночь на 16 октября. По меньшей мере трое ее участников были сотрудниками ФСБ. По словам очевидцев, конфликт начался из-за 55-летнего Игоря Клиженко — местного жителя с богатой криминальной биографией. С конца 1980-х годов он неоднократно фигурировал в уголовных делах, включая хулиганство, вымогательство и пытки.

В ходе потасовки Клиженко нанес смертельный удар в сердце 34-летнему Сергею Романькову. По данным канала, Романьков долгое время служил в воинской части Центра спецназначения ФСБ в Балашихе и был известен в кругу знакомых под прозвищами «Сергей ФСБ» и «Серый ФСБ». Он также выполнял функции водителя в группе «Альфа».

Еще один участник конфликта, получивший ранение в ногу, также является сотрудником ФСБ. Третий пострадавший из числа присутствующих возле бара тоже принадлежит к российской спецслужбе.

