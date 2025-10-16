Политзаключенного Анджея Почобута номинировали на премию Сахарова

Политзаключенного Анджея Почобута номинировали на премию Сахарова1
Его выдвинули на премию вместе с журналисткой из Грузии.
Европарламент выдвинул кандидатуру осужденного на восемь лет колонии политзаключенного журналиста Анджея Почобута на премию имени Сахарова «За свободу мысли», пишет «Радыё Свабода».
Члены комитетов по иностранным делам и развитию Европейского парламента проголосовали за финалистов премии, в число которых вошел Анджей Почобут вместе с журналисткой Мзией Амаглабели из Грузии, которую в августе 2025 года Батумский суд приговорил к двум годам лишения свободы.
Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК).