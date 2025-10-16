Генетики раскрыли секрет снежных барсов 1 16.10.2025, 12:43

Как это животное сохранило генетическое здоровье.

Новое генетическое исследование показало, что снежные барсы (Panthera uncia) обладают самой низкой генетической разнообразностью среди всех крупных кошек. Учёные считают, что это связано с тем, что их популяция всегда была небольшой на протяжении всей эволюции. Такая низкая вариативность повышает риск вымирания вида в условиях быстро меняющегося климата, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Снежные барсы — вершина пищевой цепи в горах Центральной Азии. Они охотятся на горных козлов, баранов, оленей и мелких млекопитающих. Однако из-за сокращения естественной добычи животные нередко нападают на домашний скот, что приводит к недовольству фермеров.

По данным исследования, численность снежных барсов оценивается менее чем в 8 000 особей, а по данным организации Snow Leopard Trust — от 3 900 до 6 400. Вид находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери среды обитания и изменения климата. Учёные прогнозируют, что потепление может сократить площадь горных экосистем на 30%.

«У них очень мало генетического разнообразия, что снижает способность адаптироваться к изменению среды», — отмечает ведущий автор исследования, генетик Стэнфордского университета Кэти Солари.

Тем не менее исследователи нашли и позитивный аспект, несмотря на малую численность, снежные барсы не страдают от накопления вредных мутаций, как, например, гепарды. Многовековое «естественное очищение» генома позволило виду сохранять относительное здоровье.

Учёные также разработали новый тест ДНК по фекалиям, который позволит неинвазивно отслеживать состояние популяции и здоровье животных. Этот метод поможет защитить снежных барсов без стресса для самих животных — что особенно важно на фоне климатических угроз.

