Гитанас Науседа: Офису Тихановской нужно оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место

Литовский президент прокомментировал снижение физической охраны Тихановской.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал решение о снижении уровня охраны экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и ее офиса. Он предложил им «оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», передает Delfi.

Науседа заявил, что уровень охраны Тихановской был снижен на основании выводов компетентных служб. Поэтому, по его словам, сигналы Литвы, посылаемые международному сообществу, не изменились.

— Действительно, все остается так, как было, и госпожа Тихановская остается гостем нашего государства. Мы действительно предоставляем убежище людям, которых преследуют как оппозиционеров, — заявил президент страны.

По его словам, «в отношении госпожи Тихановской ничего не меняется»:

— Я думаю, что сигналы, которые мы посылаем международному сообществу, остаются прежними. А задача госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место. В любом случае с нашей стороны ничего не меняется, — добавил Науседа.

Он также ответил на критику, высказанную бывшим главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом относительно решения литовских властей сократить охрану Тихановской, назвав экс-министра «лидером оппозиции в изгнании».

— Ну, то, что господин Ландсбергис в последнее время постоянно высказывает какие-то предложения, замечания или опасения, — ну что же, лидер оппозиции в изгнании может это делать. Вспоминая, что, когда он был в правящей коалиции и возникала критическая ситуация, он постоянно куда-то исчезал, может быть, даже не в Литве, а на островах был, — то меня немного успокаивает, что в последнее время он так часто появляется в публичном пространстве. Это значит, что в Литве все в порядке и никакой критической ситуации нет, — заявил Науседа.

Напомним, с 1 октября правительство Литвы снизило уровень физической охраны Светланы Тихановской.

Охрана Тихановской не отменяется полностью, однако уровень ее физической защиты снижается, и охрана передается от Службы охраны руководства (Vadovybės apsaugos tarnyba) в Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому объективно может угрожать определенная опасность. Например, Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

По данным источников литовского издания LRT, охрана Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

