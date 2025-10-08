закрыть
Работа офиса Тихановской в Вильнюсе остановлена

15
  • 8.10.2025, 14:57
  • 9,490
Работа офиса Тихановской в Вильнюсе остановлена
Фото: AP

Якобы из-за решения Литвы о снижении уровня охраны.

Работа физического офиса Тихановской в Вильнюсе временно остановлена после решения Литвы о снижении уровня охраны. Об изменениях в работе сообщил дипломатический советник Денис Кучинский.

«Работа офиса Тихановской не прекращена как таковая — он продолжает свою деятельность, речь идет только о временной приостановке работы физического офиса в Вильнюсе», — сказал Кучинский.

Напомним, Литва снизила уровень физической охраны Светланы Тихановской. Охрана Тихановской не отменяется полностью, однако уровень ее физической защиты снижается, и охрана передается от Службы охраны руководства (Vadovybės apsaugos tarnyba) в Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому объективно может угрожать определенная опасность. Например, Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

По данным источников литовского издания LRT, охрана Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

Министерство иностранных дел Литвы в ответ на запрос депутата Сейма Римаса Янкунаса официально указало, что вопросы обеспечения безопасности Тихановской не относятся к его компетенции. Однако министерство оплачивает услуги VIP-залов для официальных гостей. В 2024 году расходы на VIP-терминалы для Тихановской составили 129 тыс. евро, в 2023-м — 92 тыс. евро.

