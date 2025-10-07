Литва снизила уровень физической охраны Светланы Тихановской 6 7.10.2025, 12:43

Глава литовского МИД объяснил причину.

Литва уменьшает уровень физической охраны Светланы Тихановской, проживающей в Вильнюсе. Об этом порталу LRT заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

По имеющимся данным, охрана Светланы Тихановской не отменяется полностью, однако уровень ее физической защиты снижается, и охрана передается от Службы охраны руководства (Vadovybės apsaugos tarnyba) в Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому объективно может угрожать определенная опасность. Например, Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

По неофициальной информации, решение начало реализовываться с 1 октября с переходным периодом.

«Вопрос о том, какой уровень защиты применять и какие меры использовать, решают службы, исходя из оценки безопасности. Я хорошо знаю, как эта работа проводилась, когда сам к ней был причастен в 2020–2021 годах. Как она организована сейчас, могли бы прокомментировать сами службы, но оценивается весь спектр угроз и рисков: деятельность враждебных спецслужб, криминальные аспекты, провокации, нападения и т. п., анализируется окружающая среда, и на основании этого принимается решение, какие меры следует применять», — сказал порталу LRT Кястутис Будрис.

«Основываясь на решениях, оценке ситуации безопасности и анализе рисков, Служба охраны руководства приняла решение снизить уровень применяемой защиты. Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и ее офис, я сам также с ней об этом говорил», — добавил министр.

С момента приезда Тихановской в Литву ей был присвоен статус официального гостя категории C — такой статус обычно предоставляется послам иностранных государств, главам представительств международных организаций, аккредитованных в Литве, членам иностранных правительств, членам Европейской комиссии и другим лицам аналогичного уровня. Однако дипломатического статуса и, соответственно, иммунитета у нее нет.

Служба охраны руководства отказалась комментировать снижение уровня физической защиты Тихановской.

«Чтобы не подвергать опасности охраняемое лицо, мы не можем публично комментировать эту тему — ни подтверждать, ни опровергать информацию об усилении или ослаблении охраны. Применяемые меры безопасности являются засекреченной информацией», — заявил порталу LRT первый заместитель директора Службы охраны руководства государства Паулюс Немира.

По данным источников, охрана Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

Министерство иностранных дел в ответ на запрос депутата Сейма Римаса Янкунаса официально указало, что вопросы обеспечения безопасности Тихановской не относятся к его компетенции. Однако министерство оплачивает услуги VIP-залов для официальных гостей. В 2024 году расходы на VIP-терминалы для Тихановской составили 129 тыс. евро, в 2023-м — 92 тыс. евро.

По информации министра иностранных дел Будриса, несмотря на снижение уровня физической охраны, Тихановская, как и прежде, сможет пользоваться VIP-терминалами в соответствии с протокольными правилами, поскольку это право связано со статусом гостя категории C.

«Это право и возможность сохраняются, поскольку они вытекают из ее статуса гостя», — отметил министр.

До сих пор Светлану Тихановскую круглосуточно охраняли сотрудники этой службы, которая обеспечивает безопасность всех руководителей Литовского государства — президента, председателя Сейма и премьер-министра. Кроме действующих должностных лиц, служба охраняет бывших президентов, а также официальных гостей страны.

По неофициальной информации, решение Литвы не обрадовало Светлану Тихановскую. Появляются слухи, что ее офис ищет возможности работать с резидентством в Польше, однако министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что такой информацией не располагает.

«Нет, у меня такой информации нет. Мы обсуждали вопросы охраны. Как я уже говорил, этот юридический статус в Литве сохраняется, я считаю, что есть множество дел и планов, которые планирует как офис, так и белорусская оппозиция. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Не вижу, как эти вопросы могут быть связаны», — сказал Будрис.

